Нужна качественная верстка макета

$50
HTML-версткаЗавершен9 заявок249 просмотров
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Grand-magic.ru/magic.jpg

Кроссброузерно сверстать шаблон к Джумле 1.5

15 лет назад
polportal
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
gamer_2007
Берещук 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад
$40
2 дня
Сергей отлично справился с версткой макета под Джумлу. Рекомендую сотрудничать!
Сделка прошла успешно. Хороший заказчик!