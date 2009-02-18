Верстка дизайна под шаблон Joomla 1.5

$10
HTML-версткаЗавершен10 заявок249 просмотров
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Есть дизайн, есть шаблон Joomla 1.5 - нужно сверстать дизайн Оставляйте заявки здесь. Настоятельно прошу в аську не писать! Спасибо!

Joomla
15 лет назад
Gal4onok_sc
Галина 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
MaratCrash
Марат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-2)
15 лет назад
$10
2 дня
Профессионал с большой буквы! Просишь минимум - делает максимум, потому что так правильно. Сделал больше (гораздо больше) чем требовалось. Работал днем и ночью, в прямом смысле слова.Исправлял даже косяки дизайнера и правил верстку столько раз, сколько нужно было, без нытья. Очень ответственный человек! Если вы хотите чтоб ваш сайт работал правильно - обращайтесь только к Марату! Воспитаный, приятный в общении, в общем 100 из 10! Спасибо, Марат, огромное! Дальше буду работать только с ним.
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