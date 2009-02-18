Верстка дизайна под шаблон Joomla 1.5

Есть готовая верстка HTML + CSS. Файл таблицы стилей сделан очень небрежно. Необходимо его нормально отформатировать и заккоментировать основные моменты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть дизайн, есть шаблон Joomla 1.5 - нужно сверстать дизайн Оставляйте заявки здесь. Настоятельно прошу в аську не писать! Спасибо!
- Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $35
Нужно переверстать страницу чтоб он была кроссбраузерная страндарта W3C на дивах Работу я прикрепил к письмуHTML-верстка21 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $50
Есть уже готовый макет сайта в .psd требуется его верска в html код желательно таблицами!HTML-верстка48 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно доработать шаблон для joomlaЗавершен15 лет назад
Есть сайт sexkino.su нужно расстояние сделать между просмотрами и роликом 3 строчки, чтоб туда названия влазили, и плеер не скакал а просмотры сделать блоком как было раньше в категорях и меню надо сделать расстояния не множко больше ...HTML-верстканет заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Необходима верска 3-ех шаблонов, на дивах, качесвенная, шаблоны средней сложности. Оплата 70wmzЗакрыт15 лет назад
Требуется сверстать и натянуть дизайн на dleЗавершен15 лет назад
Необходимо сверстать сайт с несколькими странцами в сжатые сроки. автомобильная тематика.HTML-верстка19 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Есть 9 страниц, надо исправить меню (выпадающее сделать и текстом) и пару страниц исправить шрифты и картинки, подогнать по дизайн. Бюджет небольшой + отзыв, потому что делать почти ничего не надо. Но срочно! За 2-3 ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт15 лет назад
Имеется фотоглерея http://club.lr.ru/gallery/index.php?cat=1 на скрипте Coppermine Photo Gallery требуется сделать ее удобной для пользования и сверстать в стиле сайта. Предпочтение отдается готовым шаблонам, которые уже можно посмотреть. Если таковые имеются, укажите пожалуйста ссылки.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт15 лет назад