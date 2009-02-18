Верстка дизайна под шаблон Joomla 1.5

Профессионал с большой буквы! Просишь минимум - делает максимум, потому что так правильно. Сделал больше (гораздо больше) чем требовалось. Работал днем и ночью, в прямом смысле слова.Исправлял даже косяки дизайнера и правил верстку столько раз, сколько нужно было, без нытья. Очень ответственный человек! Если вы хотите чтоб ваш сайт работал правильно - обращайтесь только к Марату! Воспитаный, приятный в общении, в общем 100 из 10! Спасибо, Марат, огромное! Дальше буду работать только с ним.