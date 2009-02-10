Исправить вёрстку

Есть 9 страниц, надо исправить меню (выпадающее сделать и текстом) и пару страниц исправить шрифты и картинки, подогнать по дизайн. Бюджет небольшой + отзыв, потому что делать почти ничего не надо. Но срочно! За 2-3 часа, спасибо.