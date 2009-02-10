Исправить верстку

HTML-версткаЗакрыт3 заявки112 просмотров
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Есть сайт sexkino.su

Нужно сделать, чтоб ie отображался нормально, это первым делом, потом цифры (страницы четко в ряд были), и отделить надо просмотры от роликов на 3 строчки, чтоб названия полностью влазили и снизу расширить, чтоб картинки по 4 стояли.

Не картинки уменьшить, а расширить там где они стоят по границы серого.

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15 лет назад
dyposo
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва
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