Исправить верстку

Есть сайт sexkino.su

Нужно сделать, чтоб ie отображался нормально, это первым делом, потом цифры (страницы четко в ряд были), и отделить надо просмотры от роликов на 3 строчки, чтоб названия полностью влазили и снизу расширить, чтоб картинки по 4 стояли.

Не картинки уменьшить, а расширить там где они стоят по границы серого.

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