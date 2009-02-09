M-telescope

$50
HTML-версткаЗакрыт6 заявок231 просмотр
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Здравствуйте!

Необходимо внести изменения в сайт по ТЗ.

Все требования во вложении.

Полную выгрузку с сайта мы предоставим.

Помимо описания товаров необходимо добавить еще фотографии (их мы тоже предоставим)

15 лет назад
katerina_metko
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
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