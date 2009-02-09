M-telescope

Домен, хостинг, дизайн есть. Не знаем какой движок выбрать, предложите В общем сайт на 2 Языках - русском и английском. Сложного ничего нет Укажите цену в ВМЗ и свое предложение по CMS
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Здравствуйте!
Необходимо внести изменения в сайт по ТЗ.
Все требования во вложении.
Полную выгрузку с сайта мы предоставим.
Помимо описания товаров необходимо добавить еще фотографии (их мы тоже предоставим)
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