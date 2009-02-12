Качественная верстка несложного макета

$150
HTML-версткаЗавершен16 заявок425 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сверстать макет по всем правилам и последним технологиям. С максимальной поддержкой всех возможных браузеров, особое внимание старым версиям Internet Explorer. Макет изобилует графикой, так что хотелось бы оптимизации изображений и кода.

Важный момент – верстка будет тестироваться QA отделом заказчика, которому я передам результат. Нужно, чтобы все было на высшем уровне.

15 лет назад
strogn
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
ReActive
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$150
2 дня
Александр – профессионал. Из тех, с которым всегда приятно работать. Не нужно переживать, что что-то забыл указать в ТЗ: внимание к деталям и нелинейному процессу выгодно отличают его от прочих исполнителей. Уверен, что вместе мы ещё выполним много интересных проектов.
  • Похожие заказы

  • Отверстать дизайн и натянуть на движок

    Домен, хостинг, дизайн есть. Не знаем какой движок выбрать, предложите В общем сайт на 2 Языках - русском и английском. Сложного ничего нет Укажите цену в ВМЗ и свое предложение по CMS

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка шаблона для joomla

    $30

    Нужна верстка верстка шаблона для joomla , имеется psd шаблон . Бюдежет 30 у.е Если сделаете этот норм , то сразу дам второй на роботу. ICQ#: 463-693-299

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка макета

    $20

    Необходимо сверстать макет сайта под Wordpress 2.6. Желательно на завтра или максимум на послезавтра. Валидно и кроссбраузерно.

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Переверстка - Перезагрузка

    $20

    Нужно переверстать сайт http://vescosecurity.ru на дивах, псд исподников нет, в итоге должно получится 2 шаблона - 1. http://vescosecurity.ru 2. http://vescosecurity.ru/index/0-9 Выполнить нужно быстро, оплата яндекс деньгами - 700 р.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка PSD-макета

    $25

    Требуется сверстать PSD-макет кроссбраузерно и без ошибок. Бюджет - 25$ Сроки - 1-2 дня

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Вёрстка нескольких страничек

    $100

    Требуется сверстать 5 страничек. При вёрстке максимально переиспользовать уже существующие стили с www.gorodgid.ru и главное! ничего не поломать. Везде вёрстка фиксированная - ничего не тянется. Файлы в архиве: 1. eskiz_sovetnik.gif - старый вид www.gorodgid.ru Нужно ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Поправить градиент и немного по стялям поработать

    Поправить градиент и не много по стялям поработать. Сайт http: //sexkino.su в ie плохо отображается, в некоторых версих мазилы и оперы тоже плохо. Градиент убрать, нужно чтоб плавный переход был. Сделать нужно срочно!

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка темы для bbpress

    $30

    Нужна верстка темы для форума bbpress ( скрипт от создателей wordpress) Есть тема для wordpress, нужно на ее основе сделать для bbpress.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад