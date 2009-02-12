Качественная верстка несложного макета

Нужно сверстать макет по всем правилам и последним технологиям. С максимальной поддержкой всех возможных браузеров, особое внимание старым версиям Internet Explorer. Макет изобилует графикой, так что хотелось бы оптимизации изображений и кода.

Важный момент – верстка будет тестироваться QA отделом заказчика, которому я передам результат. Нужно, чтобы все было на высшем уровне.