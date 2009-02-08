Поправить градиент и немного по стялям поработать

HTML-версткаЗакрыт4 заявки171 просмотр
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Поправить градиент и не много по стялям поработать. Сайт http: //sexkino.su в ie плохо отображается, в некоторых версих мазилы и оперы тоже плохо. Градиент убрать, нужно чтоб плавный переход был. Сделать нужно срочно!

15 лет назад
dimastyic
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
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