Создание шаблона для CMS Joomla!

$100
HTML-версткаЗавершен10 заявок291 просмотр
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Здавствуйте, уважаемые Веблансеры!

Суть задания: создание шаблона для CMS Joomla версия 1.0.12!

Необходимые знания для выполнения работы:

1) Верстка шаблонов под CMS Joomla!; - обязательно

2) HTML+JavaScript;

3) PHP+MySQL.

Исходный материал:

1) Макет главной страницы в формате .psd;

2) ТЗ на создание шаблона.

В заявках указывайте: цену, сроки и примеры выполненных работ!

Индивидуальные качества исполнителя:

1) В работе - ответственность, аккуратность, оперативность, умение работать в команде.

2) В общении - тактичность.

Оплата по результатам работы.

По желанию исполнителя можно оформить через сервис "Безопасной сделки".

Выбранный исполнитель получит еще несколько заказов!

С уважением, отдел разработчиков

компания "ЭкоСофт" г. Иркутск

тел: +7 9086 562736

email: [email protected]

icq: 427609121

Joomla
15 лет назад
EcoSoft
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
majistry
Россия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$73
4 дня
В процессе работы Артур показал себя как грамотный специалист. После выполнения основной части проекта, устранил все необходимые доработки в кратчайшие сроки. В общении тактичен и пунктуален. Рекомендую!
Приятно сотрудничать, все грамотно, ответственно. Все корректировки предельно четкие и по делу. Оплата в срок. Сотрудничеством остался доволен. Рекомендую.
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