Срочно. Правка верстки на сложном сайте.

HTML-версткаЗакрыт1 заявка265 просмотров
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Здравствуйте! Прошлый исполнитель не может выпонлить по причине сбоя в сети (аварию устранят только в понедельник).

Требуется немного, но сделать Важно, а именно: доверстать там где недоверстано или неправильно, или криво, свести все css файлы на сайте (в разных папок) в один в корне, внести правки в шрифты, цвета и прочее на сайте.

Срок основную работу: 1 сутки.

Срок на всю работу: 4 суток.

Основная работа - видимое посетителю сайта.

Вся работа - основная + невидимое посетителю (админка, бд), где нужно сделать тоже самое что и в основной.

Оплата определяется по сдаче и Вами и зависит от кол-ва выполненных задач. С суммой спорить не будем.

Перспективы: дальнейгие работы по проекту. Данное задание - капля в море работы.

Требования: знание php + mysql + xhtml (div+table верстка),

умение зайти на сервер по sftp не спрашивая у меня как.

не школьник (опыт работы)

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Предупреждения: невыполнение работы = отрицательный отзыв

Заявки оставляйте в проекте.

С уважением,

Николай

15 лет назад
Premier_Minister
Николай 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
wmdesigner
Александр 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
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15 лет назад
$100
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