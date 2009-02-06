Верстка сайта

Прошу обращаться ответственных и на данный момент незанятых работой фрилансеров (чтобы полностью посвятили себя проекту, т.к. сроки сжаты) Необходимо сверстать сайт по готовому PSD, настроить работу под shopcms - (www.shopcms.ru) лицензия уже куплена. желательно, чтобы вы уже ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, который сможет сверстать сайт из готового PSD шаблона.
Пишите в ICQ 322266
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