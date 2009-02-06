Переделка дизайна + верстка

Необходимо переверстать уже имеющийся дизайн сайта, работающего на одном движке для другого движка

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дополнено

По данному проекту сначала договорились все сделать с Азатом Юмагуловым ( http://www.weblancer.net/users/work-in-web/ ), он оставлял свое предложение в этой теме, но уже удалил. Взял предоплату и пропал, уже месяц возвращает предоплату. Данный мошенник кинул не только меня, но и ряд других заказчиков, которые также не могут вернуть себе предоплату

Затем согласился другой веблансер Михаил. С ним та же история http://www.weblancer.net/users/work-in-web/