Исправить верстку для Dle

$5
HTML-версткаЗакрыт5 заявок99 просмотров
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Есть шаблон для dle. Нужно сделать несколько исправлений. Писать только опытным верстальщикам. Нужно сделать сегодня. Цена не обговаривается.

15 лет назад
Lexa
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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