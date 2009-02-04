Верстка PSD макета

Требуется сверстать PSD макет. Верстка нужна с "тянущимися" блоками. Оцениваем фронт работы в приложенном файле. Если работа будет выполненна на отлично возможны постоянные заказы.

Свои предложения по цене и сроках прошу высылать на [email protected] или звоните: +7 (925) 509-40-69, в личку прошу не писать, потому что бываю здесь редко.

ЗЫ Табличную верстку не предлагать.