Верстка шаблона joomla приватный проект complite

ТЗ на изготовление шаблона для Joomla 1.0.15

Требования к верстке шаблона.

Оптимизация под разрешения 1024х768. При разрешении 1024х768 сайт должен отображаться без полос прокрутки и выглядеть как на вложенном файле (sayt.jpg).

При большем разрешении сайт остаеться фиксированным и расположенным поцентру , а фон по краям остется белым..

При разрешении 800х600 может появляться горизонтальная прокрутка.

Фиксированная часть должна быть из двух колонок: слева модуль меню (left), справа - часть для вывода контента,

1. Кроссбраузерность..

Кроссбраузерность IE6, IE7, Opera, FireFox

2. - "Чистый HTML";

3. - Валидность кода;

4. Оптимизация графики;

5. Верстка таблицами (чтоб при необходимости мог я сам вносить корректировки).