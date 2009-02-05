Верстка шаблона joomla приватный проект complite

Нужно сделать верстку ДИВАМИ и настройку дизайна под JOKER BOARD Это доска объявлений Вот движок и домен http://kzorda-market.kz/ Есть готовый дизайн Нужно нарезать дизайн, настроить под движок. Нужно сделать быстро и качественно http://www.weblancer.net/users/yakooobin/portfolio/498348.html#item
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ на изготовление шаблона для Joomla 1.0.15
Требования к верстке шаблона.
Оптимизация под разрешения 1024х768. При разрешении 1024х768 сайт должен отображаться без полос прокрутки и выглядеть как на вложенном файле (sayt.jpg).
При большем разрешении сайт остаеться фиксированным и расположенным поцентру , а фон по краям остется белым..
При разрешении 800х600 может появляться горизонтальная прокрутка.
Фиксированная часть должна быть из двух колонок: слева модуль меню (left), справа - часть для вывода контента,
1. Кроссбраузерность..
Кроссбраузерность IE6, IE7, Opera, FireFox
2. - "Чистый HTML";
3. - Валидность кода;
4. Оптимизация графики;
5. Верстка таблицами (чтоб при необходимости мог я сам вносить корректировки).
- Похожие заказы
- $100HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется верстальщик шаблонов для CMS Joomla из готовых PSD-макетов. Оплата – 50$ за шаблон, НЕ БОЛЬШЕ. Если кому непонятно, то шаблон - это дизайн натянутый на движок, а не просто html-страничка. В основном требуется верстка под CMS ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $40
Надо поверстать немножкоЗавершен15 лет назад
Необходимо сверстать макет для WA Shop Script. Требуется человек, который хорошо разбирается в этом скрипте и грамотной верстке. Макет покажу выбранному исполнителю или в личной переписке, ничего сложного там нет.HTML-верстка13 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо доработать сайт на Joomla, исправив или сверстав новый шаблон. Макеты здесь: http://stardesign.ru/pravki/home.jpg http://stardesign.ru/pravki/home1.jpg http://stardesign.ru/pravki/Gallery.jpg http://stardesign.ru/pravki/info.jpgHTML-верстка6 заявокЗакрыт15 лет назад
Все подробности обсуждаются в icq 583862293HTML-верстка13 заявокЗакрыт15 лет назад
http://imagestore.com.ua/c/2009/02/03/bd2fea04d887fc752f7299a283377e79.jpg вот макет ТЗ 1) разделительную полоску сделать чуточку светлее, где меню Автотехника Мототехника и т.д. 2) ссылки в шапке Главная Новости Саратов и т.д. может как то обвести чтоли, а то они теряются на фоне. 3) ...Завершен15 лет назад
- $20
Задание следующее: 1) http:// pokerstol. ru /catalog - на этом сайте надо сделать меню (слева), как приведено на дизайне (псд, вышлю по требованию). Меню должно поностью функционировать, т.е. у него будут подпункты, которые будут оставаться в ...Завершен15 лет назад
Нужно просто сделать одну html страничу, оптимизировать её для просмотра в IE Opere и Firefox. (Чтобы нигде не разъезжалось ничего. Рисунок прилагается (шаблон вышлю победителю) Т.З.: Дизайн должен быть резиновый. Минимальная ширина 1000px. Шапка. Красный квадрат, затем рисунок, дальше ...Завершен15 лет назад
- $50
Нужно сверстать ПСД макет.Завершен15 лет назад