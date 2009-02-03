Верстка макета под Web Asyst Shop Script

Необходимо доработать сайт на Joomla, исправив или сверстав новый шаблон. Макеты здесь: http://stardesign.ru/pravki/home.jpg http://stardesign.ru/pravki/home1.jpg http://stardesign.ru/pravki/Gallery.jpg http://stardesign.ru/pravki/info.jpg
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать макет для WA Shop Script.
Требуется человек, который хорошо разбирается в этом скрипте и грамотной верстке.
Макет покажу выбранному исполнителю или в личной переписке, ничего сложного там нет.
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