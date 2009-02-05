Верстка главной и 3-х внутренних страниц

$150
HTML-версткаЗавершен41 заявка528 просмотров
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Нужна качественная верстка: все по стандартам, оптимизированная, кросс-браузерность, без растяжки. Без предоплаты, предложения все - сюда, пожалуйста. Спасибо. Картинку вышлю по запросу. Оплата по wmR.

15 лет назад
agubkin
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
akoshelev
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$150
2 дня
Спасибо за качественную работу: в срок и так, как надо :) Очень хорошее качество за разумные деньги.
Уже долгое время работаем с Александром. На данный момент работа выстроена на доверительных отношениях. Макет - верстка - деньги. Без предоплаты.
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