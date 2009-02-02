Блочная верстка

К сожалению, сотрудничеством с Андреем остался крайне недоволен. Резюме: - верстка содержала очень большое количество багов; - обещание исправить эти баги не было выполнено; - те баги, которые Андрей пытался исправить, не были даже исправлены с 2-3 раза (хотя были предельно аккуратно описаны в багслоге); - не удосужился даже прислать верстку, пришлось скачивать через веб пофайлово; В конечном итоге у меня поехали сроки, а также потребовались дополнительное время и деньги на исправления. Подробности: 3 февраля была заказана верстка. Договорились сверстать 13 макетов за 150 долларов со сроком 7 дней. 8 февраля скинул Андрею 30 wmz предоплаты за сверстанную первую страницу. 12 февраля Андрей попросил заплатить оставшиеся 120 долларов. Я заплатил только 70 и попросил профиксить баги, так как их кол-во сильно смущало. Просил назвать сроки, когда будет всё профикшено. Андрей сказал вечером, однако фиксы не были доделаны. 13 февраля выяснилось, что в макетах были растеризованные слои, поэтому нельзя было взять точные параметры некоторых важных элементов. Андрей об этом умолчал, было потеряно время. В последующие дни я ни раз спрашивал его о сроках, ответа не получил. 16 февраля он заявил следующее: BAR 16.02.2009 23:36:22 Дальше я отказываюсь на тебя работать. Правки вноси сам. BAR 16.02.2009 23:36:50 на хосте результат заберёш, завтра снесу к чёрту от туда. BAR 16.02.2009 23:37:04 Извини за задержку.! BAR 16.02.2009 23:37:13 Всё.