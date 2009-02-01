Верстка 3 страницы html +css+интеграция с Wordpres

$100
HTML-версткаЗакрыт2 заявки186 просмотров
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Имеем макет в Fireworks

главная+3 страницы.

нужно

нарезать и отверстать его в html+css

итегрировать wordpress

подключить js красивости (tab panel, tooltips)

сдать как zip шаблона WP

оплата ПО ФАКТУ или безопасная сделка.

срок 12-00 3 февраля

HTMLCSS
15 лет назад
sunmax
Максим 
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов(-1)
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