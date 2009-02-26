Помогите с оформлением

Нужно сверстать эту страницу. Цену и сроки указывать в аську или ПМ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Не могу разобраться со страницей
http://www.avtovodila.ru/index.php?menu=poleznosti&art=znaki1
почему то выезжает за границы таблица в левом углу, и белая полоса справа от верхнего меню, вроде бы и просто, но вот в чем дело не могу разобраться
помогите, можно сразу с личку, оплата по факту, но понятно что минимальная
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $10
Нужно сверстать одну страницу с полупрозрачными блокамиЗавершен15 лет назад
- $250
Здравствуйте, студии требуется программист (имеющий опыт работы с Bitrix) для сотрудничества по 2-м проектам. Задача 1: сверстать 8 страниц сайта (на 4-х будут флеш элементы) и поставить на Битрикс Старт (верстка нужна как можно быстрее), ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт15 лет назад
QwewqewqewqeHTML-верстка3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Верстка дизайна с утановкой на движок (движок самописаный, на шаблонах). Сейчас сайт работает с другим дизайном.Завершен8 лет назад
- $20
Нужно сверстать шаблон на css + div. Недорого. Шаблон уже порезаный и готовый для верстки. Скрин есть!HTML-верстка6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Здраствуйте, нужна вёрстка div+css кроссобраузерная, валидная. max-width должна быть равна 1400px; При выполнении предоставлю макет PSD. Макет PNG в приложении. Указывайте цену и сроки.Завершен15 лет назад
- $100
Приветствую, нужна верстка макета под Joomla Сроки - ДО ЗАВТРА (ОБЕД), Максимум. СРОЧНО!!! ВНИМЕНИЕ: Просьба писать мне только профи и только сюда или в ПМ. В аську не писать, я сам свяжусь с выбранным исполнителем.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Имеем дивную верстку, ява меню надо сделать нормальную табличную верстку, перенести тоже ява меню, и добавить еще одно ява меню для добавления конфигураций на сайт оплата по факту, с фрилансерами без репутации не работаюЗавершен15 лет назад
- $50
Приветствую, нужна верстка макета под Joomla Сроки 1- 2 дня. ВНИМЕНИЕ: Просьба писать мне только профи и только сюда или в ПМ. В аську не писать, я сам свяжусь с выбранным исполнителем.Закрыт15 лет назад