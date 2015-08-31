Верстка и установка на движок

Хорошее знание html, css. Опыт работы с CMS DataLife Engine (по большей части верстать придется именно под эту систему) Личные качества: Исполнительность Ответственность Неконфликтность Так как пока что разработка сайтов не поставлена на железные рельсы, и бюджеты и клиентура пока скромная. ...