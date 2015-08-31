Верстка и установка на движок

Нужно сверстать шаблон на css + div. Недорого. Шаблон уже порезаный и готовый для верстки. Скрин есть!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка дизайна с утановкой на движок (движок самописаный, на шаблонах).
Сейчас сайт работает с другим дизайном.
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