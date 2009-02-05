Верстка сайта из PSD файла

Верстка сайта в шаблоны для Drupal из дизайна в PSD файле.

Что есть - есть дизайн сайта (главной страницы) в PSD файле. Судя по всему, PSD возможно придется немного доработать руками.

Что нужно - сверстать шаблоны для Drupal на основе данного дизайна.

Сайт будет двуязычный. Т.е. в шапке предусматривается перевод названия фирмы в русс и англ.

В приложенном файле - экскиз страницы в JPG. После заключения сделки вышлю оригинальный PSD и что еще нужно будет для работы (по заявке).

Важна скорость исполнения. Обязательно указывайте срок исполнения!

В предложении указывайте примерную стоимость верстки (от - до).