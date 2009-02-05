Верстка сайта из PSD файла

HTML-версткаЗавершен6 заявок343 просмотра
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Верстка сайта в шаблоны для Drupal из дизайна в PSD файле.

Что есть - есть дизайн сайта (главной страницы) в PSD файле. Судя по всему, PSD возможно придется немного доработать руками.

Что нужно - сверстать шаблоны для Drupal на основе данного дизайна.

Сайт будет двуязычный. Т.е. в шапке предусматривается перевод названия фирмы в русс и англ.

В приложенном файле - экскиз страницы в JPG. После заключения сделки вышлю оригинальный PSD и что еще нужно будет для работы (по заявке).

Важна скорость исполнения. Обязательно указывайте срок исполнения!

В предложении указывайте примерную стоимость верстки (от - до).

Верстка сайта
15 лет назад
dyzy
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
klya
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва(-1)
15 лет назад
$55
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дмитрий -- очень приятный заказчик. Вовремя оплачивал, вносил адекватные корректировки и замечания, дополнительные пожелания, представляющие собой какой-то объём, оплачивал дополнительно по собственной инициативе. Продолжаю с ним работать и вне рамок данного проекта.
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