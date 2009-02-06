Верстка для жумла

HTML-версткаЗавершен13 заявок411 просмотров
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Ищется адекватный человек для постоянного сотрудничества верстки шаблонов для жумла...

Человек должен

- Быть адекватным

- Знать что делает

- Знать жумлу

- понимать о чем речь

- Хотя бы чуть чуть знать ФотоШоп

Я все дизы даю в PSD

Что надо делать смотреть в моем портфеле последние три

А забыл СРОЧНО

15 лет назад
l_valentin
Валентин 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
complite
Игорь 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$30
3 дня
Получил больше чем ожидал, буду сотрудничать и дальше, работу выполняет быстро и без нареканий к результату, молодец
ок
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