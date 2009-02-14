Вёрстка сайта под CMS

$50
HTML-версткаЗавершен12 заявок281 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт с разработанным дизайном, который нужно натянуть на простой движок типа Друпала

Верстка сайта
15 лет назад
orkman
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
maximus007
Максим 
34 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$50
3 дня
Справился с капризами заказчика - надеюсь, на такое же тщание в последующих проектах.
Отличный заказчик. Четко поставил задачу, сделал предоплату на середине проекта. Все четко! Надеюсь на дальнейшие проекты
  • Похожие заказы

  • Валидный код

    Сайт www.dvdtalk.ru выдает в настоящее время около десятка ошибок согласно консолей Firefox и IE 7. Задача – исправить их, сделав код на 100 % валидным.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • HTML/CSS верстка

    $250

    Нужна качественная HTML/CSS верстка. Срок выполнения 4-5 дней. См. в прикрепленном файле.

    HTMLCSS
    HTML-верстка37 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Отверстать и настроить дизайн под JOKER BOARD

    Нужно сделать верстку и настройку дизайна под JOKER BOARD Это доска объявлений Вот движок и домен http://kzorda-market.kz/ Есть готовый дизайн Нужно нарезать дизайн, настроить под движок, а также там есть функция смс билинга, ее тоже настроить. Нужно сделать быстро и ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка нескольких страниц срочно.

    Надо довольно срочно сверстать около 20 различных страниц для нескольких сайтов. Скорее всего отдам нескольким фрилансерам - чтобы было быстрее. Условия: 1. Верстка слоями. 2. 100% валидность кода - проверка через валидатор 3. 100% кроссбарузерность - ИЕ6, ИЕ7, ФФ, Опера, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Работа для верстальщика

    Нужен толковый верстальщик. знающий как и что делать с разными браузерами и разрешениями, что бы работа была сделана с первого раза и ничего не ползло. оплата яндексом или налом, вебмани нет и заводить не собираемся - ...

    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка 3 страницы html +css

    $50

    Имеем макет в формате fireworks нужно нарезать и отверстать его в html+css подключить js красивости (tab panel, tooltips) оплата ПО ФАКТУ или безопасная сделка. срок 12-00 30 января

    HTMLCSS
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка макета, интеграция макета с CMS Joomla

    Задача состоит из нескольких частей: 1) Необходимо сверстать макет под CMS Joomla, с учетом особенностей предложенной структуры сайта. Верстка - div'ами, валидная, кроссбраузерная, не "резиновая". 2) Макет внедрить в CMS Joomla (сделать как шаблон для Joomla, чтобы можно ...

    Joomla
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад