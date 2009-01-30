Поправить верстку

Есть уже готовая верстка.

Сверстано всё, кроме позиционирования одной картинки.

Макет прикреплен.

Нужно сделать так чтобы под разными разрешениями экрана (от 15-ти дюймового до 19) верстка была похожа, как на макете.

Тоесть необходимо, как я понимаю сделать резиновый div, и чтобы картинка в нём пропорционально сжималась.

Ещё нужно поправить логотип, а точнее он не совпадает с фоном верстки. Нужно или фон тогда подобрать под логотип, или наоборот цвет картинки логотипа изменить.

Кто сделает - оплачу сразу.