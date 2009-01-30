Поправить верстку

$5
HTML-версткаЗавершен3 заявки231 просмотр
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Есть уже готовая верстка.

Сверстано всё, кроме позиционирования одной картинки.

Макет прикреплен.

Нужно сделать так чтобы под разными разрешениями экрана (от 15-ти дюймового до 19) верстка была похожа, как на макете.

Тоесть необходимо, как я понимаю сделать резиновый div, и чтобы картинка в нём пропорционально сжималась.

Ещё нужно поправить логотип, а точнее он не совпадает с фоном верстки. Нужно или фон тогда подобрать под логотип, или наоборот цвет картинки логотипа изменить.

Кто сделает - оплачу сразу.

15 лет назад
casper_07
33 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
Выбранные исполнители
akma
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Всё сверстанно качественно, очень понравился результат. Всем советую сотрудничать с Владимиром. В случае следующих заказов обязательно обращусь к нему.
Приятно работать с таким заказчиком, задача поставлена чётко, работа принята по поставленным задачам... Без придирок. Оплата своевременно сделана, то бишь после сдачи работы.
FLAGER
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 отзывов
15 лет назад
$5
1 день
Всё сверстанно качественно, очень понравился результат. Всем советую сотрудничать с Александром. Верстка была выполнена в короткие сроки, кросбраузерно, всё качественно! В случае следующих заказов обязательно обращусь к нему.
Все ОК.
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