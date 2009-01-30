Поправить верстку

Сайт www.dvdtalk.ru выдает в настоящее время около десятка ошибок согласно консолей Firefox и IE 7. Задача – исправить их, сделав код на 100 % валидным.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть уже готовая верстка.
Сверстано всё, кроме позиционирования одной картинки.
Макет прикреплен.
Нужно сделать так чтобы под разными разрешениями экрана (от 15-ти дюймового до 19) верстка была похожа, как на макете.
Тоесть необходимо, как я понимаю сделать резиновый div, и чтобы картинка в нём пропорционально сжималась.
Ещё нужно поправить логотип, а точнее он не совпадает с фоном верстки. Нужно или фон тогда подобрать под логотип, или наоборот цвет картинки логотипа изменить.
Кто сделает - оплачу сразу.
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