Верстка валидная и кроссбраузерная, работа с js, jquery, Drupal
Основаная специализация - Верстка html+css;
Владею javascript и имею опыт работы с библиотекой jquery. Занимаюсь разработкой тем для CMS Drupal
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
12 лет назад
Спасибо Владимиру, задачу выполнил быстро и четко.
Ответный отзыв
Прекрасно сработались
$5
10 баллов
12 лет назад
Владимир выполнил всё четко, профессионально. Результатом и сотрудничеством довольна. Рекомендую.
Ответный отзыв
Постановка задачи чёткая. Приёмка работы в рамках поставленной задачи. В процессе работы возникли уточнения, которые были оплачены дополнительно. В общении очень приятна, очень доволен сотрудничеством
$35
10 баллов
13 лет назад
Все отлично. 1) Сроки соблюдены 2) К качеству нет вопросов 3) Компетентен, приятен в общении. В общем - такой, каким и должен быть нормальный фрилансер.
Ответный отзыв
Чёткая постановка задачи, оплата сразу после принятия работы. Приятный в общении.
$50
10 баллов
13 лет назад
Все сделано быстро и качественно. Кроме навыков верстки Владимир еще превосходно программирует
Ответный отзыв
Прекрасно сработались
$20
10 баллов
13 лет назад
Владимир сделал в точности то и так, что мне было нужно. довольно быстро, часа за полтора.
Ответный отзыв
Вадим чётко поставил задачу, оплату произвёл сразу после приёмки работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
HTML-верстка
20 отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга