akma

Владимир Ходаков akma

 
41 годРоссия/Кисловодск
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Верстка валидная и кроссбраузерная, работа с js, jquery, Drupal

Основаная специализация - Верстка html+css;

Владею javascript и имею опыт работы с библиотекой jquery. Занимаюсь разработкой тем для CMS Drupal

JavascriptHTMLCSSDrupaljQuery
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Tihiro
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Скруглить углы картинкам (IE)
Спасибо Владимиру, задачу выполнил быстро и четко.
Прекрасно сработались
Ответный отзыв
Mali80
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Резиновый сайт по вертикали кросс-браузерно
Владимир выполнил всё четко, профессионально. Результатом и сотрудничеством довольна. Рекомендую.
Постановка задачи чёткая. Приёмка работы в рамках поставленной задачи. В процессе работы возникли уточнения, которые были оплачены дополнительно. В общении очень приятна, очень доволен сотрудничеством
Ответный отзыв
CreoShopCms
Юрий 
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$35
10 баллов
13 лет назад
Приватно для Ходаков Владимир (akma)
Все отлично. 1) Сроки соблюдены 2) К качеству нет вопросов 3) Компетентен, приятен в общении. В общем - такой, каким и должен быть нормальный фрилансер.
Чёткая постановка задачи, оплата сразу после принятия работы. Приятный в общении.
Ответный отзыв
umls
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
19 отзывов(-1)
$50
10 баллов
13 лет назад
Верстка
Все сделано быстро и качественно. Кроме навыков верстки Владимир еще превосходно программирует
Прекрасно сработались
Ответный отзыв
WebCreated
Вадим 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
$20
10 баллов
13 лет назад
Выпадающее меню на js поправить
Владимир сделал в точности то и так, что мне было нужно. довольно быстро, часа за полтора.
Вадим чётко поставил задачу, оплату произвёл сразу после приёмки работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
HTML-верстка
20 отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга