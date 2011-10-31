Скруглить углы картинкам (IE)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок347 просмотров

Скругление углов картинок на сайте реализовано следующим образом.

.round {

-webkit-border-radius: 35px;

-moz-border-radius: 35px;

border-radius: 35px;

}

Во всех браузерах нормально работает, для IE пробовали подключать и PIE.htc и border-radius.htc, результат один и тот же - бэкграунд вообще исчезает.

Посмотреть можно здесь - http://babylemonadehostel.ru/test.

Задача: картинки в IE должны отображаться со скруглением уголков 35px, так же как и во всех остальных браузерах. Желательно без привлечения джаваскриптов.

Оплата только по факту, указывайте цены.

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Всем спасибо за помощь!

JavaScript
14 лет назад
Tihiro
Елена 
38 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

akma
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Спасибо Владимиру, задачу выполнил быстро и четко.
Прекрасно сработались

Заявки фрилансеров

akma
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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