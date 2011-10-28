Верстка сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки271 просмотр

Нужен опытный верстальщик, знающий не понаслышке что такое кроссбраузерная валидная дивная верстка.

Портфолио и отзывы обязательны. Рассчитываю на постоянное сотрудничество.

На днях нужно будет верстать проект, в аттаче (еще не доделан до конца). Укажите, пожалуйста, свои цены (скрыты) и сроки.

14 лет назад
vegaweb
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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