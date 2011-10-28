Нужно периодически верстать страницы

Есть один проект, к которому на протяженни нескольких месяцев или года нужно будет верстать подобные страницы.

Сейчас есть 4 страницы, которые нужно сверстать с нуля, и две страницы подверстать под данный псд.

Верстка должна быть div-ной, кроссбраузерной, валидной, все css-стили в отдельном файле.