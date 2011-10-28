Есть psd главной страницы сайта, нужно сделать из него шаблон под joomla 1.5
Нужно периодически верстать страницы
Есть один проект, к которому на протяженни нескольких месяцев или года нужно будет верстать подобные страницы.
Сейчас есть 4 страницы, которые нужно сверстать с нуля, и две страницы подверстать под данный псд.
Верстка должна быть div-ной, кроссбраузерной, валидной, все css-стили в отдельном файле.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад
HTML-верстка по имеющемуся PSD шаблону. Сайт по прокату авто. Необходимо сверстать HTML страничку. Есть макет дизайна в формате PSD. Превью проекта прилагается. Необходимо, чтобы заголовки были прописаны тегом H1, ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сверстать HTML страничку. Есть макет дизайна в формате PSD. Превью проекта прилагается. Необходимо, чтобы заголовки были прописаны тегом H1, параграфы - тегом IMG. Результатом должен стать 1 HTML файл, папка с ...Завершен14 лет назад
Необходимо сверстать HTML страничку. Есть макет дизайна в формате PSD. Превью проекта прилагается. Необходимо, чтобы заголовки были прописаны тегом H1, параграфы - тегом IMG. Результатом должен стать 1 HTML файл, папка с ...Закрыт14 лет назад
Необходимо сверстать HTML страничку. Есть макет дизайна в формате PSD. Превью проекта прилагается. Необходимо, чтобы заголовки были прописаны тегом H1, параграфы - тегом IMG. Результатом должен стать 1 HTML файл, папка с ...Завершен14 лет назад
Необходимо сверстать HTML страничку. Есть макет дизайна в формате PSD. Превью проекта прилагается. Необходимо, чтобы заголовки были прописаны тегом H1, параграфы - тегом IMG. Результатом должен стать 1 HTML файл, папка с ...Завершен14 лет назад
Необходимо сверстать HTML страничку. Есть макет дизайна в формате PSD. Превью проекта прилагается. Необходимо, чтобы заголовки были прописаны тегом H1, параграфы - тегом IMG. Результатом должен стать 1 HTML файл, папка с ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сверстать HTML страничку. Есть макет дизайна в формате PSD. Превью проекта прилагается. Необходимо, чтобы заголовки были прописаны тегом H1, параграфы - тегом IMG. Результатом должен стать 1 HTML файл, папка с ...Закрыт14 лет назад
Необходимо сверстать HTML страничку. Есть макет дизайна в формате PSD. Превью проекта прилагается. Необходимо, чтобы заголовки были прописаны тегом H1, параграфы - тегом IMG. Результатом должен стать 1 HTML файл, папка с ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сверстать HTML страничку. Есть макет дизайна в формате PSD. Превью проекта прилагается. Необходимо, чтобы заголовки были прописаны тегом H1, параграфы - тегом IMG. Результатом должен стать 1 HTML файл, папка с ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт14 лет назад