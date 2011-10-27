Требуется переверстать меню сайта и вывод страниц. Ссылка на сайт: http://миршаров.com Подробности при личной переписке. Жду Ваших предложений.
Здоровая страна. Верстка по PSD шаблону-4
Необходимо сверстать HTML страничку. Есть макет дизайна в формате PSD.
Превью проекта прилагается.
Необходимо, чтобы заголовки были прописаны тегом H1, параграфы - тегом IMG.
Результатом должен стать 1 HTML файл, папка с изображениями и файл CSS-стилей.
Требования:
1. Кроссбраузерность. Сайт должен нормально работать в IE7-8+, FF4+, Opera10+, Safari4+, Chrome11+
2. Приветствуется блочная (DIV'ная) верстка, без использования таблиц. Таблицы в верстке используются только там, где они необходимы - контент.
3. Макет резиновый, должна быть задана минимальная и максимальная ширина.
Макет должен помещаться без горизонтальных скроллбаров в развернутое на весь экран окно браузера при горизонтальной составляющей разрешения экрана 1024px.
4. Кодировка UTF-8.
5. В метатегах html явно указывать кодировку.
6. Не использовать в HTML аттрибутов для указания ширины, высоты, промежутков и прочего - форматирование должно быть максимально в CSS, стили в отдельном файле style.css
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