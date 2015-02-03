Необходимо сверстать макет сайта, около 10 страниц. Верстка должна быть div-ной, кроссбраузерной, валидной, все css-стили в отдельном файле. Нужно сверстать насколько страниц на пятницу, и несколько страниц на субботу. Остальные страницы ...
Сверстать html форму
Имеется PSD макет формы заявки для сайта. Необходимо его сверстать и подключить соответствующие скрипты.
Форма представляет собой фиксированное окно размером 600x600. Из основного окна должна вызываться с помощью fancybox либо любого другого lightbox, поддерживающего iframe.
Сложные элементы:
1. Свой стиль элемента select
2. Свой стиль для элемента checkbox
3. Для возврата ошибок заполнения должно вызываться модальное окно, имеющее свое оформление (макет этого окна также в PSD макете)
4. Всплывающая подсказка при наведении на поля формы.
Макет должен корректно отображаться во всех популярных браузерах: IE 7+, FF3+, Opera 9+, Safari, Chrome. Размещаться по центры вызываемого окна.
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