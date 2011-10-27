Нужно сделать редизайн блога и сверстать все в шаблон под WordPress
HTML-верстка
Здравствуйте!
Необходимо качественно DIVами, валидно и кросбраузерно, сверстать дизайн (есть psd).
Верстка только одной страницы.
Вот что требуется сверстать: http://s56.radikal.ru/i151/1110/e7/9096697f200c.jpg - номера телефонов изменятся, шапка должна тянутся по ширине (быть резиновой), а контент оставаться в центре по ширине 1000px (статика).
Жду предложения от ответственных людей, которые постоянно в сети и не пропадают.
Обязательно указывайте стоимость верстки и точные сроки реализации.
Спасибо!
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