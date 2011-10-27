HTML-верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт29 заявок319 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо качественно DIVами, валидно и кросбраузерно, сверстать дизайн (есть psd).

Верстка только одной страницы.

Вот что требуется сверстать: http://s56.radikal.ru/i151/1110/e7/9096697f200c.jpg - номера телефонов изменятся, шапка должна тянутся по ширине (быть резиновой), а контент оставаться в центре по ширине 1000px (статика).

Жду предложения от ответственных людей, которые постоянно в сети и не пропадают.

Обязательно указывайте стоимость верстки и точные сроки реализации.

Спасибо!

HTML
14 лет назад
medvedev-s8
Сергей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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