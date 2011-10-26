Здравствуйте! Ищется верстальщик для корректировки верстки (кроссбраузерно). * сделать корректным вывод блоков "Аудио", "Видео" и "Фото" в Internet Explorer на страницах пользователей и умерших. * уменьшить поля ...
Верстка html формы
Имеется PSD макет формы заявки для сайта. Необходимо его сверстать и подключить соответствующие скрипты.
Форма представляет собой фиксированное окно размером 600x600. Из основного окна должна вызываться с помощью fancybox либо любого другого lightbox, поддерживающего iframe.
Сложные элементы:
1. Свой стиль элемента select
2. Свой стиль для элемента checkbox
3. Для возврата ошибок заполнения модальное окно, имеющее свое оформление (макет этого окна также в PSD макете)
4. Всплывающая подсказка при наведении на поля формы.
Макет должен корректно отображаться во всех популярных браузерах: IE 7+, FF3+, Opera 9+, Safari 4+, Chrome. Размещаться по центры вызываемого окна.
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