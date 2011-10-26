Верстка html формы

Имеется PSD макет формы заявки для сайта. Необходимо его сверстать и подключить соответствующие скрипты.

Форма представляет собой фиксированное окно размером 600x600. Из основного окна должна вызываться с помощью fancybox либо любого другого lightbox, поддерживающего iframe.

Сложные элементы:

1. Свой стиль элемента select

2. Свой стиль для элемента checkbox

3. Для возврата ошибок заполнения модальное окно, имеющее свое оформление (макет этого окна также в PSD макете)

4. Всплывающая подсказка при наведении на поля формы.

Макет должен корректно отображаться во всех популярных браузерах: IE 7+, FF3+, Opera 9+, Safari 4+, Chrome. Размещаться по центры вызываемого окна.