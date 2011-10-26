Добрый день требуется верстка 1 страници: кроссбраузерная =>IE7, DIV
Требуется верстка
Здравствуйте!
Ищется верстальщик для корректировки верстки (кроссбраузерно).
* сделать корректным вывод блоков "Аудио", "Видео" и "Фото" в Internet Explorer на страницах пользователей и умерших.
* уменьшить поля поиска на всех страницах. лупа посика должна быть на уровне двери (котоая находится в навигации
* провести полный анализ кроссбраузерности и верстки всех страниц сайта (браузеры: MSIE, Firefox, Opera, Chrome, Safari)
* страницы отображаемые в модальных окна должны иметь одинаковые отступления во всех браузерах
ICQ: 622-451-956
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