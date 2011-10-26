Требуется верстка

Здравствуйте!

Ищется верстальщик для корректировки верстки (кроссбраузерно).

* сделать корректным вывод блоков "Аудио", "Видео" и "Фото" в Internet Explorer на страницах пользователей и умерших.

* уменьшить поля поиска на всех страницах. лупа посика должна быть на уровне двери (котоая находится в навигации

* провести полный анализ кроссбраузерности и верстки всех страниц сайта (браузеры: MSIE, Firefox, Opera, Chrome, Safari)

* страницы отображаемые в модальных окна должны иметь одинаковые отступления во всех браузерах

ICQ: 622-451-956