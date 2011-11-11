Исправить ошибки верстки в шаблоне WordPress

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  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок218 просмотров

http://anoncy.ru/

Требуется разобраться с выводом галереи справа, убрать буллет и выравнять по середине все фотографии.

Под 5-той фотографией поставить ссылку на корень альбомов.

Предложите, пожалуйста, цену и сроки.

WordPress
14 лет назад
Highscreen
Ирина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

netkiber
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Справился за несколько минут. Находчив и инициативен. Предложил свой вариант решения проблемы. Переделывает пока все не устроит. Рекомендую.
Четко поставленная задача, приятно работать, спасибо за сотредничество.

Заявки фрилансеров

netkiber
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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