Верстка шести страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок288 просмотров

Приветствую. Ищется адекватный html верстальщик для верстки 6 страниц. Есть необходимые требования, верстка резиновая, под базовое 1024px, максимальная ширина 1500px.

Есть все макеты, есть подробное ТЗ.

Сроки - 1 страница - 1 день. При выборе исполнителя сегодня, он должен будет показать результат к вечеру. Если этого не будет, я в праве найти другого исполнителя. Все должно быть в срок.

Предлагайте цену.

HTML
14 лет назад
dizmatrica1212
Игорь 
52 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ondrashdev
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$150
3 дня
Это просто какой-то невероятный исполнитель. За несколько лет работы на биржах, пожалуй, это самый приятный, отзывчивый, ответственный и профессиональный исполнитель. Все в срок, всегда держит в курсе, каждый вечер отписывается что сделано и что будет сделано завтра. Профессионализм у этого человека на высшем уровне. Даже после сдачи-приема проекта, попросил кое-что переделать и Андрей, не моргнув глазом переделал на 5+ баллов. Приятно работать с такими людьми. Обязательно буду обращаться еще. Спасибо за работу.
Я признателен Вам за хороший отзыв об совместном сотрудничестве. Игорь - пример ответственного и добропорядочного Заказчика. Сотрудничество проходило в не вынужденной, комфортной и располагающей обстановки для выполнения поставленной задачи на высшем уровне. Никаких вопросов по приёмке и расчёту по работе, все у Игоря четко, с таким человек приятно вести дело. Спасибо еще раз, и успехов в новых начинаниях! --- С уважением, Андрей Гродюк.

Заявки фрилансеров

ondrashdev
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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