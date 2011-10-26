Вёрстка макета на шаблонизаторе Liquid

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  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка133 просмотра

День добрый!

Нужно сверстать макет интернет-магазина для платформы insales.ru

Необходим опыт работы с шаблонизатором Liquid

Жду предложений.

14 лет назад
ZADEL
Егор 
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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