Верстка webasyst интернет магазина. Стучаться в icq 479615663
Задача: заверстать дизайн сайта, сделать SEO
Сайт-магазин на joomla 1.5, Virtuemart 1.1.5
Требуется сделать вёрстку по готовому дизайну. Поправить типографику. Настроить Virtuemart и сделать SEO (аудитория сайта - один регион РФ).
Просьба сразу указывать сроки и стоимость работ, условия договорных отношений в проекте. Портфолио и положительная история приветствуется. Можно в личку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Задача. Сверстать точную копию шаблона сайта vogs(dot)ru и поставить на систему управления ModX Доступы к FTP и CMS были утеряны. Писать в проект или e-mail - [email protected] ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт13 лет назад
Joomla 1.5 + Virtuemart 1.1.9 Сайт детских товаров: www.mimol.ru Необходимые доработки: 1. Нужно сделать, если возможно, во всех категориях фильтр по свойствам, цене, производителю(по аналогии с Яндекс ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть уже готовый сайт, необходимо заново сверстать и перенести сайт на другую CMS. CMS должна соответствовать MVC модели и желательно работать на одном из популярных фреймворков. ТЗ после выбора исполнителя.HTML-верстка9 заявокЗакрыт14 лет назад
нужно сверстать 2 страницы не сложного дизайна дизайн должен быть не резиновый (файлы форматов html и css (также должна быть папка с картинками)!Завершен14 лет назад
Исправление верстки. Задача: Исправить верстку сайта http://radharani(dot)org/. Требуется исправить главное меню: текст с нестандартными символами в главном меню должен отображаться вровень с остальным текстом в следующих браузерах: Opera, Google ...Завершен14 лет назад
Батарин Александр (difix) - нужен дизайн сайта и его верстка, оплата WebMoney, цена договорнаяЗавершен14 лет назад
Имеются макеты (ссылки можно получить через личку) дизайна всех требуемых страниц для сайта. Требуется, на основании этого макета создать шаблон для Joomla! v1.7 При создании необходимо будет учитывать следующее: 1. ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется сверстать и сделать код на PHP с подключением трех функций Facebook connect: сайт из шести простых по верстке страниц в HTML, который будет работать через медленный мобильный интернет с дорогим трафиком. В нем нет ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть готовая верстка. Нужно сверстать ещё одну страничку из psd (меняется только центральная часть). ИМХО, для знающего человека работы на 5-10 минут. Во вложении jpeg, для оценки. PSD на мыло победителю. ...Завершен14 лет назад