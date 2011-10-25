Переработать верстку сайта под разрешения от 1024х768 Сайт www.pereplanirovkamos.ru в данный момент отрисован и сверстан под разрешения от 1280х800, хотя на этом разрешении он уже выглядит плохо читаемым. Нормально просматривать сайт ...
Нужна верстка одной странички
Есть готовая верстка. Нужно сверстать ещё одну страничку из psd (меняется только центральная часть).
ИМХО, для знающего человека работы на 5-10 минут.
Во вложении jpeg, для оценки. PSD на мыло победителю.
Повторюсь, верстать заново не нужно, необходимо взять имеющуюся верстку и на базе неё доверстать ещё одну простенькую страничку.
Сразу указывайте в проекте сроки и стоимость.
Оплата ЯД - сразу по исполнении и проверке, wmr сегодня после 19-00 МСК.
Выбранный исполнитель
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