Нужна верстка одной странички

Есть готовая верстка. Нужно сверстать ещё одну страничку из psd (меняется только центральная часть).

ИМХО, для знающего человека работы на 5-10 минут.

Во вложении jpeg, для оценки. PSD на мыло победителю.

Повторюсь, верстать заново не нужно, необходимо взять имеющуюся верстку и на базе неё доверстать ещё одну простенькую страничку.

Сразу указывайте в проекте сроки и стоимость.

Оплата ЯД - сразу по исполнении и проверке, wmr сегодня после 19-00 МСК.