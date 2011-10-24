Подправить шаблон на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок155 просмотров

шаблон грузится не сразу, сайдбар загружается через некоторое время, хотелось бы это исправить

заинтересовавшимся отправлю ссылку этого сайта для дальнейшего сотрудничества.

WordPress
14 лет назад
dreamer888
Андрей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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