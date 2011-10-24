Переработать верстку сайта под разрешения от 1024х768 Сайт www.pereplanirovkamos.ru в данный момент отрисован и сверстан под разрешения от 1280х800, хотя на этом разрешении он уже выглядит плохо читаемым. Нормально просматривать сайт ...
Подправить шаблон на wordpress
шаблон грузится не сразу, сайдбар загружается через некоторое время, хотелось бы это исправить
заинтересовавшимся отправлю ссылку этого сайта для дальнейшего сотрудничества.
Заявки фрилансеров
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