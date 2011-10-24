Создать одну небольшую html страничку

Сабж состоит из:

Логотип

Немного текста

Адрес электронной почты.

Всё должно выглядеть просто и одновременно современно.

Пример того, что нравится: http://dav.dpkg.info/h/landing%20page.png

Стоит обратить внимание что из ссылки выше требуется только дизайн, никакие счётчики и поля не нужны.

Логотип, тект, и контактные данные будут высланы.

Олсо, платёж через пейпал - иначе вам придётся найти того, кто может обменять пейпал на вебмани/яндекс.деньги, или ждать пока я найду такого:)