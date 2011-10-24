Создать одну небольшую html страничку

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка154 просмотра

Сабж состоит из:

Логотип

Немного текста

Адрес электронной почты.

Всё должно выглядеть просто и одновременно современно.

Пример того, что нравится: http://dav.dpkg.info/h/landing%20page.png

Стоит обратить внимание что из ссылки выше требуется только дизайн, никакие счётчики и поля не нужны.

Логотип, тект, и контактные данные будут высланы.

Олсо, платёж через пейпал - иначе вам придётся найти того, кто может обменять пейпал на вебмани/яндекс.деньги, или ждать пока я найду такого:)

HTML
14 лет назад
abazid
Надим 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Borovikov_Dmitry
Дмитрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$10
1 день
Проект выполнен точно как указано, видно что человек очень старался. Если будут проекты по его специальности, буду обращаться к нему.
Работать с заказчиком одно удовольствие. Постоянно держит связь. Все четко, ясно и, главное, честно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Borovikov_Dmitry
Дмитрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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