Нужно заверстать это http://makepreview.ru/1324335537 как тут http://granit-product.com.ua/ Псевдо трехмерный эффект - молекула и меню должна двигаться Меню - 1ый слой, прозрачные молекулы-2ой слой Всего 3 страницы. Еще http://makepreview.ru/1204432362 и http://makepreview.ru/1100915932 ...
Переработать верстку сайта на ModX
Переработать верстку сайта под разрешения от 1024х768
Сайт www.pereplanirovkamos.ru в данный момент отрисован и сверстан под разрешения от 1280х800, хотя на этом разрешении он уже выглядит плохо читаемым.
Нормально просматривать сайт возможно на разрешении от 1400х900. И уже совсем хорошо он выглядит на разрешении 1600х1200.
Требуется доработать верстку сайта и незначительно изменить дизайн (убрать некоторые блоки с главной страницы, переместив их на внутренние страницы, немного изменить шапку) так, чтобы он хорошо выглядел и читался на всем спектре разрешений от 1024х768 до 1920х1200.
PSD-макет сайта имеется и будет передан со всей нужной информацией выбранному фрилансеру.
На картинке набросок измененного дизайна для разрешения 1024х768. Жду ваших предложений с ценой за работу.
Выбранный исполнитель
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