Переработать верстку сайта на ModX

Переработать верстку сайта под разрешения от 1024х768

Сайт www.pereplanirovkamos.ru в данный момент отрисован и сверстан под разрешения от 1280х800, хотя на этом разрешении он уже выглядит плохо читаемым.

Нормально просматривать сайт возможно на разрешении от 1400х900. И уже совсем хорошо он выглядит на разрешении 1600х1200.

Требуется доработать верстку сайта и незначительно изменить дизайн (убрать некоторые блоки с главной страницы, переместив их на внутренние страницы, немного изменить шапку) так, чтобы он хорошо выглядел и читался на всем спектре разрешений от 1024х768 до 1920х1200.

PSD-макет сайта имеется и будет передан со всей нужной информацией выбранному фрилансеру.

На картинке набросок измененного дизайна для разрешения 1024х768. Жду ваших предложений с ценой за работу.