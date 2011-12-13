andrey-stmotor

Андрей Котов andrey-stmotor

 
44 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Создание сайтов на Джумле

    $5000

    Необходим фрилансер на необходимое для реализации время работы. (В дальнейшем по проектам возможно постоянное сотрудничество). Фрилансер только из Москвы имеющий большое количество свободного времени. Сайтов компании несколько. Обязательно отличное знание КМС Джумла, так как сайты будут как ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод сайта на КМС Джумла

    Два блока задания 1. Блок Необходимо перевести сайт без движка на кмс Джумла. Сохранить все урлы, страницы фото. Перевести необходимо сайт так как есть. Просьба сообщить стоимость. сайт pereplanirovkamos.ru 2. Блок Параллельно необходимо дорабатывать сайт - объем и стоимость доработок обсуждается ...

    Joomla
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внести изменения в файл.

    $50

    Переделать таблицу-планировщик. Оставить всего две колонки 1 Колонка – Под буковой А (сейчас D) – там описание дел 2 Колонка – Под буквой В (сейчас F) – там числа при изменении которого дело занимает соответствующую позицию. Убрать, вкладку ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать сайт на Джумле

    Выкачать и поставить в ноиндекс сайт http://www.dolbo.by/ Вся структура такая же Информацию за исключением нескольких десятков страниц заливать не требуется. сайт сделать на джумле.

    Joomla
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переделать в ексель таблицу-планировщик

    Переделать таблицу-планировщик. Оставить всего две колонки 1 Колонка – Под буковой А (сейчас D) – там описание дел 2 Колонка – Под буквой В (сейчас F) – там числа при изменении которого дело занимает соответствующую позицию. Убрать, вкладку ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать флеш-баннер

    Необходимо сделать флэш баннер Размером 350 на 50 пикселей С текстом: ПЕРЕПЛАНИРОВКА В ПАНЕЛЬНЫХ ДОМАХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ Должен переливаться и привлекать внимание, гармонично смотреться в шапке сайта! Ссылка должна ...

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Общение на форумах

    Необходим тематический постинг по форумам посвященных строительству, ремонтам, перепланировкам. В посте необходимо что бы была оставлена ссылка. Посты должны быть осмысленными что бы их не удаляли. Критерием выполнения является проверка ссылок через неделю и если ссылка не ...

    Общение на форумах
    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен специалист с хорошим знанием МОДХ

    Нужен специалист с глубоким знанием МОДХ, для доработки структуры сайта. Знание МОДХ должно действительно хорошим, наличие подтвержденных проектов. Лучше не студия, а инд. специалист специализирующийся на МОДХ. В наличии полностью сформированный пакет того что необходимо сделать. При положительной ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Работа с таблицей в ЭКСЕЛЬ

    Есть таблица дел - надо дополнить и починить Общий смысл ее в следующем. 1. В белом верхнем поле просроченные дела 2. В красном поле дела на сегодня и два дня вперед 3. В зеленом, дела которые необходимо будет делать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доделать сайт на МОДХ

    Необходимо доделать некоторые сложные нюансы по сайту, знание МОДХ должно быть на высоком уровне. Реально выполненные проекты на этой КМС к показу. проект www_pereplanirovkamos_ru почти законченный дубль www_tehrez_ru Сроки неделя. Оплата достойная.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка TinyMСE в MODх

    Требуется настроить стили визуального редактора в соответствии со стилями сайта. То есть, что бы в визуальном редакторе все отображалось также как и на сайте.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется рерайт текста

    Требуется рерайтер Тематика текстов "дизайн, ремонт, перепланировка квартир", "алмазная резка проемов" и тд. Объем работы большой и постоянный. Нужен ответственный, грамотный специалист. Ваши предложения за 1 т знаков.

    Рерайт текста
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Переработать верстку сайта на ModX

    Переработать верстку сайта под разрешения от 1024х768 Сайт www.pereplanirovkamos.ru в данный момент отрисован и сверстан под разрешения от 1280х800, хотя на этом разрешении он уже выглядит плохо читаемым. Нормально просматривать сайт возможно на разрешении от 1400х900. И ...

    Верстка сайтаMODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Svetikl1204
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Корректировка текста
Рекомендую!
Все сделано четко, качество на 5
Ответный отзыв
KSA-BY
Сергей 
33 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Требуется рерайт текста
Самый приятный Заказчик, с которым я работал! Своевременно оплачивал части проекта, ставил реальные задачи и отводил на них реальные сроки, с пониманием относился к вынужденным переносам сдачи материала. Сотрудничаю с ним более полугода, и за это время у нас никогда не было разногласий... Я ответственно подхожу к работе, а Андрей - к вопросам приёмки и оплаты. Я не просто рекомендую иметь дело с этим Заказчиком - если он принял во внимание Вашу заявку, считайте, что Вы связались с очень ответственным и надёжным партнёром. Андрей, ещё раз огромное Вам спасибо!
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