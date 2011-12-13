andrey-stmotor

Необходим фрилансер на необходимое для реализации время работы. (В дальнейшем по проектам возможно постоянное сотрудничество). Фрилансер только из Москвы имеющий большое количество свободного времени. Сайтов компании несколько. Обязательно отличное знание КМС Джумла, так как сайты будут как ...
- $5000Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт11 лет назад
Два блока задания 1. Блок Необходимо перевести сайт без движка на кмс Джумла. Сохранить все урлы, страницы фото. Перевести необходимо сайт так как есть. Просьба сообщить стоимость. сайт pereplanirovkamos.ru 2. Блок Параллельно необходимо дорабатывать сайт - объем и стоимость доработок обсуждается ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Переделать таблицу-планировщик. Оставить всего две колонки 1 Колонка – Под буковой А (сейчас D) – там описание дел 2 Колонка – Под буквой В (сейчас F) – там числа при изменении которого дело занимает соответствующую позицию. Убрать, вкладку ...Базы данныхнет заявокЗакрыт11 лет назад
Выкачать и поставить в ноиндекс сайт http://www.dolbo.by/ Вся структура такая же Информацию за исключением нескольких десятков страниц заливать не требуется. сайт сделать на джумле.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт11 лет назад
Переделать таблицу-планировщик. Оставить всего две колонки 1 Колонка – Под буковой А (сейчас D) – там описание дел 2 Колонка – Под буквой В (сейчас F) – там числа при изменении которого дело занимает соответствующую позицию. Убрать, вкладку ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать флэш баннер Размером 350 на 50 пикселей С текстом: ПЕРЕПЛАНИРОВКА В ПАНЕЛЬНЫХ ДОМАХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ Должен переливаться и привлекать внимание, гармонично смотреться в шапке сайта! Ссылка должна ...Баннеры17 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим тематический постинг по форумам посвященных строительству, ремонтам, перепланировкам. В посте необходимо что бы была оставлена ссылка. Посты должны быть осмысленными что бы их не удаляли. Критерием выполнения является проверка ссылок через неделю и если ссылка не ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен специалист с глубоким знанием МОДХ, для доработки структуры сайта. Знание МОДХ должно действительно хорошим, наличие подтвержденных проектов. Лучше не студия, а инд. специалист специализирующийся на МОДХ. В наличии полностью сформированный пакет того что необходимо сделать. При положительной ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен специалист с глубоким знанием МОДХ, для доработки структуры сайта www.pereplanirovkamos.ru. Знание МОДХ должно действительно хорошим, наличие подтвержденных проектов.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть таблица дел - надо дополнить и починить Общий смысл ее в следующем. 1. В белом верхнем поле просроченные дела 2. В красном поле дела на сегодня и два дня вперед 3. В зеленом, дела которые необходимо будет делать ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать парсер для сайта www.mzhi.ruВеб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо выкачать из кэша упавший сайт. Ваши предложения.Прочее3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо доделать некоторые сложные нюансы по сайту, знание МОДХ должно быть на высоком уровне. Реально выполненные проекты на этой КМС к показу. проект www_pereplanirovkamos_ru почти законченный дубль www_tehrez_ru Сроки неделя. Оплата достойная.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется специалист с хорошим знанимем МОДХ, для постоянной работы над создаваемыми проектами.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется хорошее знанием МОДХ, что бы "дорихтовать" сделанный сайт. www.pereplanirovkamos.ruВеб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется настроить стили визуального редактора в соответствии со стилями сайта. То есть, что бы в визуальном редакторе все отображалось также как и на сайте.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Есть порядка 40 картинок. Необходимо отрисовать в более качественном виде с заменой цветовых решений. Пример картинки в прикрепленном файле. Ваши предложения стоимости за картинкуИллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется рерайтер Тематика текстов "дизайн, ремонт, перепланировка квартир", "алмазная резка проемов" и тд. Объем работы большой и постоянный. Нужен ответственный, грамотный специалист. Ваши предложения за 1 т знаков.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Переработать верстку сайта под разрешения от 1024х768 Сайт www.pereplanirovkamos.ru в данный момент отрисован и сверстан под разрешения от 1280х800, хотя на этом разрешении он уже выглядит плохо читаемым. Нормально просматривать сайт возможно на разрешении от 1400х900. И ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый день. Есть готовый дизайн двух страниц (главная и внутряк) в psd, требуется порезать его и сверстать. Срок сутки, цена 500 руб.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт12 лет назад