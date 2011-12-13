andrey-stmotor

Самый приятный Заказчик, с которым я работал! Своевременно оплачивал части проекта, ставил реальные задачи и отводил на них реальные сроки, с пониманием относился к вынужденным переносам сдачи материала. Сотрудничаю с ним более полугода, и за это время у нас никогда не было разногласий... Я ответственно подхожу к работе, а Андрей - к вопросам приёмки и оплаты. Я не просто рекомендую иметь дело с этим Заказчиком - если он принял во внимание Вашу заявку, считайте, что Вы связались с очень ответственным и надёжным партнёром. Андрей, ещё раз огромное Вам спасибо!