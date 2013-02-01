Создание сайтов на Джумле

Необходим фрилансер на необходимое для реализации время работы. (В дальнейшем по проектам возможно постоянное сотрудничество).

Фрилансер только из Москвы имеющий большое количество свободного времени.

Сайтов компании несколько.

Обязательно отличное знание КМС Джумла, так как сайты будут как делаться, так и переводиться на нее. Производит обучение копирайтера работе с КМС что бы то "сходу" начал наполнять сайт.

ТЗ нет, кто заинтересуется, все будет описано в разговоре.

Бюджет работы от 50 до 100 тысяч в зависимости от квалификации.

За сколько будет реализована работа не интересует. Максимум на нее выделяется 1 месяц.