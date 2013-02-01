Создание сайтов на Джумле

Суть вопроса.Имеется сайт www.kredportal.com создавался быстро коструктором сайтов.На данный момент нужна полная переделка сайта или даже сайт с нуля но данной тематики.Задача-переделать или создать новый сайт-портал с тематикой банки и кредиты.Обязательно уникальный дизайн и удобная ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим фрилансер на необходимое для реализации время работы. (В дальнейшем по проектам возможно постоянное сотрудничество).
Фрилансер только из Москвы имеющий большое количество свободного времени.
Сайтов компании несколько.
Обязательно отличное знание КМС Джумла, так как сайты будут как делаться, так и переводиться на нее. Производит обучение копирайтера работе с КМС что бы то "сходу" начал наполнять сайт.
ТЗ нет, кто заинтересуется, все будет описано в разговоре.
Бюджет работы от 50 до 100 тысяч в зависимости от квалификации.
За сколько будет реализована работа не интересует. Максимум на нее выделяется 1 месяц.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Сайт игровой тематики (скачивание игр). Не имеет значения на каком движке, домен есть. Можно на шаблоне с небольшой доработкой. Срочности в работе нет, поэтому можно не торопиться. Подробно обсудить можно при переписке. Стоимость имеет значение, ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать одно страничный сайт. С формой заказа. Тематика аренда авто. Дизайн можно простой но со вкусом. Автомобиль должен быть Деу нексиа При нажатие кнопки Заказать появляется простая форма 1) Имя 2) тел. 3) желаемый срок аренды Просьба озвучить ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт11 лет назад
Пример сайта который нужен: http://pyxi.ru/base.php . Жду ваших предложений по цене и срокам. Смотрите функционал сайта.Завершен11 лет назад
Необходимо разработать проект по функционалу аналогичный: www.liveexpert.ru, но по другой тематике. Интересуют разработчики с опытом разработки аналогичных проектов.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт11 лет назад
yadi.sk/d/P_EeEwb02IkfQ Вот макеты на верстку, по сути это стандартный каталог товаров с возможностью добавления и редактирование+также понадобится наполнение каталога(около 200 товаров, но это необязательно). По сроку на разработку: 3-4 дняСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно создать простой сайт на бесплатном конструкторе Вебстолица + добавить некоторые элементы в соответствии с моим дизайном. также поставить мою картинку в шапку.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Простой сайт на джомле, предложение цены и варианты работ. срочно но недорого. Молодые люди стартуют и нет больших средств. На энтузиазиме работаютСайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо создать простой сайт: структура сайта макет для согласования исходники, верстка. Также необходима регистрация домена и хостинга. Обсуждение при личной встрече.Закрыт11 лет назад
Есть сайт http://www.novostroiki-moskvy.ru/ Нужно сделать такой же на DLE, Добавить форум, ленту новостей и всплывающее окно для обратной связи. Установить на Ucoz.Закрыт11 лет назад