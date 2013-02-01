Сайт игровой тематики (скачивание игр)

$50
Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок214 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт игровой тематики (скачивание игр). Не имеет значения на каком движке, домен есть. Можно на шаблоне с небольшой доработкой. Срочности в работе нет, поэтому можно не торопиться. Подробно обсудить можно при переписке. Стоимость имеет значение, так имеются ограничения по бюджету. просьба в сообщении сразу писать минимальную стоимость работы.

11 лет назад
s545resurs
Вячеслав 
54 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать одностраничный сайт

    Необходимо сделать одно страничный сайт. С формой заказа. Тематика аренда авто. Дизайн можно простой но со вкусом. Автомобиль должен быть Деу нексиа При нажатие кнопки Заказать появляется простая форма 1) Имя 2) тел. 3) желаемый срок аренды Просьба озвучить ...

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Несложный сайт

    Пример сайта который нужен: http://pyxi.ru/base.php . Жду ваших предложений по цене и срокам. Смотрите функционал сайта.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка+привязка сайта каталога к MODx+наполнение

    yadi.sk/d/P_EeEwb02IkfQ Вот макеты на верстку, по сути это стандартный каталог товаров с возможностью добавления и редактирование+также понадобится наполнение каталога(около 200 товаров, но это необязательно). По сроку на разработку: 3-4 дня

    MODX
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт на Amiro

    Нужно создать простой сайт на бесплатном конструкторе Вебстолица + добавить некоторые элементы в соответствии с моим дизайном. также поставить мою картинку в шапку.

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать сайт с нуля

    $250

    Необходимо создать простой сайт: структура сайта макет для согласования исходники, верстка. Также необходима регистрация домена и хостинга. Обсуждение при личной встрече.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Корпоративный сайт на HTML5

    $2500

    Уважаемые специалисты! Имею желание заказать современный корпоративный сайт для предполагаемого бизнеса (бизнес начнется с сайта). Структура и пожелания прописаны. Что хочу знаю на 100%. Ищу специалиста (или команду), способного сделать верстку по стандартам HTML5, программирование и натяжку на ...

    HTML
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад