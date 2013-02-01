Сайт игровой тематики (скачивание игр). Не имеет значения на каком движке, домен есть. Можно на шаблоне с небольшой доработкой. Срочности в работе нет, поэтому можно не торопиться. Подробно обсудить можно при переписке. Стоимость имеет значение, так имеются ограничения по бюджету. просьба в сообщении сразу писать минимальную стоимость работы.