Корпоративный сайт на HTML5

Нужен сайт под ключ, сделать качественно. с облоком тегов, и сменяющими картинками. И Что бы можно было его раскрутить в поисковике. пример stal-rezerv.ru, http://www.truba-msk.com/truby-bolshogo-diametra/lezhalye/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые специалисты!
Имею желание заказать современный корпоративный сайт для предполагаемого бизнеса (бизнес начнется с сайта).
Структура и пожелания прописаны. Что хочу знаю на 100%.
Ищу специалиста (или команду), способного сделать верстку по стандартам HTML5, программирование и натяжку на CMS (предполагаемая DJEM или UMI).
Проекты для примера того, что хочу получить "на выходе":
http://dbeachflorianopolis.com.br/
www.thisismyonlineportfol...!
http://www.w3.org/html/logo/index.html#the-movement
http://www.appenzellerland.ch/de/
и особенно:
http://www.adidas.com/com/apps/snowboarding/
http://www.offroadstudios.com/
! Уважаемые специалисты !
Ответов типа "интересно", "могу" или "берусь" прошу не присылать - только для начала ССЫЛКИ на АНАЛОГИЧНЫЕ выполненные проекты. Уважайте чужое время!
Надеюсь на понимание.
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