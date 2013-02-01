Корпоративный сайт на HTML5

Уважаемые специалисты!

Имею желание заказать современный корпоративный сайт для предполагаемого бизнеса (бизнес начнется с сайта).

Структура и пожелания прописаны. Что хочу знаю на 100%.

Ищу специалиста (или команду), способного сделать верстку по стандартам HTML5, программирование и натяжку на CMS (предполагаемая DJEM или UMI).

Проекты для примера того, что хочу получить "на выходе":

www.hytwatches.com/

www.reiatsu.com.ar/

www.3-digital.de/#/home/

http://dbeachflorianopolis.com.br/

www.makler-miceli.de/

www.thisismyonlineportfol...!

www.magicleap.com/

http://www.w3.org/html/logo/index.html#the-movement

http://www.appenzellerland.ch/de/

и особенно:

http://hmrservis.cz/

www.w3.org/html/logo/inde...

http://www.adidas.com/com/apps/snowboarding/

http://www.pixfx.at/#Home

http://www.offroadstudios.com/

http://www.vivascom.com.br/

http://dataveyes.com/en/

http://www.makler-miceli.de/

http://www.stuskitchen.com/

! Уважаемые специалисты !

Ответов типа "интересно", "могу" или "берусь" прошу не присылать - только для начала ССЫЛКИ на АНАЛОГИЧНЫЕ выполненные проекты. Уважайте чужое время!

Надеюсь на понимание.