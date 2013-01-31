Тендерный сайт

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок171 просмотр
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Интересует создание сайта по функционалу аналогичного http://www.vezetvsem.info/, но в другой отрасли (отельная тематика и бронирование)

Фирменный стиль уже разработан, вопрос в функциональности.

11 лет назад
spir77
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад