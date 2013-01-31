Нужен сайт для кофейни

$250
Сайты «под ключ»Закрыт32 заявки288 просмотров
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Уютное кафе там где могут выпить чай и скушать тортик!Нужен прикольный сайт для кофейни с прикольным дизайном и креативными идеями!Хотелось бы уводить образцы подобных работ!Или подобных работ, предлагайте ждем)))

11 лет назад
euro-space
Вячеслав 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад