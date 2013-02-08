Сайт-визитка на joomla или modx

Сайты «под ключ»Завершен21 заявка229 просмотров
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Необходим сайт визитка состоящий из текстовой страницы, страницы контакты и страницы с формой обратной связи

В шапке сайта должно быть slideshow из картинок

справа меню со ссылка на страницы

дизайн светлый в постельных тонах - тематика путешествия и шопинг. Особо заморачиваться не надо - можно взять готовые шаблоны, главное чтобы было аккуратно

сделать нужно быстро

JoomlaMODX
11 лет назад
vurazov
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
wax100
Яна 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Яна адекватный и ответственный человек, показала высокий уровень вовлеченности в проект, проявляла инициативу при необходимости принятия решений и в целом показала высокую компетенцию. Работать с Яной было легко и приятно. По результатам проекта в рамках бюджета сделано даже больше, чем было заказано, использованы лучшие решения, чем планировались, благодаря советам Яны. Яна, огромное спасибо за работу и участие в проекте, это было просто и интересно!
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