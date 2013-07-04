Разработка интернет-магазина

Требуется сделать несложный сайт на удобной CMS («легкой», удобной для SEO, взломоустойчивой, но желательно с открытым кодом), с хорошим и понятным интерфейсом админки, позволяющим среднестатистическому юзеру самостоятельно вносить разделы, страницы итд. Основная страница + несколько ...
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Нужно разработать интернет магазин. Тз прикреплено. Все вопросы и предложения по выполнению рассмотрим и согласуем оптимальный вариант выполнения задания.
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