Сделать онлайн магазин футболок

$500
Сайты «под ключ»Закрыт19 заявок194 просмотра
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Требуется изготовить онлайн магазин по продаже таких товаров как футболки, кружки, кепки, толстовки

пример магазина http://www.vsemayki.ru/

светлый дизайн как на примере! Более подробное ТЗ при личной переписке

бюджет до 500 $

11 лет назад
KIVANZZ
40 летКазахстан
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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